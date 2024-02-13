باكستان تتلقى 300 ألف جرعة لقاح "كوفيد- 19" مع ظهور متغيرات جديدة حول العالم

تَلَقت باكستان 300 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر بعد ظهور سلالات جديدة من فيروس كوفيد- 19 في عدة مدن باكستانية وحول أنحاء العالم.
وأكد الدكتور ممتاز علي خان، رئيس مركز السيطرة على الأمراض في المعهد الوطني للصحة الباكستانية، لوسائل الإعلام، أن إسلام آباد قد طلبت المزيد من اللقاحات مع تزايد السفر حول العالم في موسم الصيف، بالإضافة إلى زيادة الراغبين في أداء العمرة في شهر رمضان وفريضة الحج.
وقال إن باكستان تُعَد من بين الدول التي تم الإبلاغ فيها عن حالات للسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وإن هناك احتمالية ظهور سلالات جديدة في الأشهر القادمة.
وأضاف أن اللقاحات تم توفيرها مجانًا من قِبَل وكالة التنمية الدولية الأمريكية بناءً على طلب الحكومة الباكستانية.