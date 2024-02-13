باكستان تتلقى 300 ألف جرعة لقاح "كوفيد- 19" مع ظهور متغيرات جديدة حول العالم

وأكد الدكتور ممتاز علي خان، رئيس مركز السيطرة على الأمراض في المعهد الوطني للصحة الباكستانية، لوسائل الإعلام، أن إسلام آباد قد طلبت المزيد من اللقاحات مع تزايد السفر حول العالم في موسم الصيف، بالإضافة إلى زيادة الراغبين في أداء العمرة في شهر رمضان وفريضة الحج.