فشلت في الحصول على وظيفة كمهندسة غذائية.. فأصبحت أول سائقة حافلة بالأردن

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خبر قيادة السيدة للحافلة بتبان كبير، إذ رحب عدد منهم وشجعها على العمل، لكن آخرين أبدوا رفضًا، فاعتبروا أن هذا العمل للرجال وخاصة أنه يتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا.