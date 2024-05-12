آثار جانبية وسحب من الأسواق.. ماذا تفعل لو كنت قد أخذت لقاح "أسترازينيكا" من قِبل؟

وحسب "الشرق الأوسط"، أكّد الدكتور مجدي بدران؛ عضو "الجمعية المصرية للحساسية والمناعة"، وعضو "الجمعية العالمية للحساسية"، أن الآثار الجانبية للقاحات تظهر فقط خلال التطعيم وتحديداً خلال 6 ساعات إلى 3 أيام من الحصول على اللقاح، لذا لا داعي للذعر الآن، ومَن لم تظهر عليه آثار جانبية حينها فلن تظهر عليه الآن، لذا لا حاجة إلى الخوف من ظهور أعراض في المستقبل"، لافتاً إلى أنه من السهولة على الأطباء تشخيص نقص في الصفائح الدموية عبر إجراء تحليل لمعرفة عدد الصفائح في عينة الدم، ومن السهولة أيضاً التدخل الطبي بالعلاج في حينه.