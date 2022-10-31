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سيارة عمران خان تدهس صحافية باكستانية وتودي بحياتها

رئيس الوزراء السابق أنهى مسيرته للعاصمة وعزّى أسرة المتوفاة
سيارة عمران خان تدهس صحافية باكستانية وتودي بحياتها
سبق
سبق

لقيت صحافية مصرعها جراء اصطدام سيارة تقل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بها، أثناء قيادته مسيرة احتجاجية في شرق باكستان.



ووفق ما أوردته قناة 5 في تغريدة، فإن الحادث وقع مساء أمس الأحد، حيث دهست شاحنة خان الصحافية صدف نعيم، بالقرب من مدينة لاهور، وذلك بعدما حاولت الصحافية تسلق الشاحنة للحصول على تسجيل صوتي من "خان".



ولم تتضح على الفور تفاصيل الحادث، بينما قرر "خان" إنهاء المسيرة نحو إسلام آباد بعد وقوع الحادث، وأرسل تعازيه لأسرة الصحافية.



يشار إلى أن "خان" وأنصاره يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة، ومن المقرر أن تصل مسيرتهم التي سوف يتم استئنافها اليوم الاثنين، إلى إسلام آباد في الرابع من نوفمبر المقبل.

عمران خان
صدف نعيم

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