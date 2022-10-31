سيارة عمران خان تدهس صحافية باكستانية وتودي بحياتها





ووفق ما أوردته قناة 5 في تغريدة، فإن الحادث وقع مساء أمس الأحد، حيث دهست شاحنة خان الصحافية صدف نعيم، بالقرب من مدينة لاهور، وذلك بعدما حاولت الصحافية تسلق الشاحنة للحصول على تسجيل صوتي من "خان".