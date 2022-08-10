يتقدمهم إيلون ماسك بثروة فلكية.. فيديو أغنى 10 أثرياء بالعالم في 2022

5- الملياردير الأمريكي بيل جيتس – 118 مليار دولار

يعود مصدر ثروة بيل جيتس إلى شركة مايكروسوفت، والتي أسسها عام 1975، وقد تطورت بعد ذلك إلى أن أصبحت أكبر شركة برمجيات حواسيب شخصية في العالم، وحصل بيل جيتس على لقب فوربس لأغنى شخص في العالم منذ عام 1995 حتى 2017، ما عدا الفترة منذ عام 2010 حتى 2013، حين تفوق عليه مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس.