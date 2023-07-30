أمه رفضت حضور الحفل.. وفاة شاب مصري بحفل خطوبته وصديق يروي التفاصيل

ويضيف الأب: "صهيب" لم يكن ابني؛ وإنما كان صديقي وأخي وكل شيء، وكان بالنسبة لي -بعد أن زوجت شقيقيه- كل شيء، فكان يُعِد لي ولوالدته المريضة الطعام، وكان كذلك يعمل على رعايتنا، ولم يكن يتحمل أن يغضب أحدنا منه، ويأتي مسرعًا ويقبل يدي ويد أمه.. ربنا يرحمك يا ابني فراقك صعب علينا أوي وفاجعة ربنا يصبرنا عليها.