أمه رفضت حضور الحفل.. وفاة شاب مصري بحفل خطوبته وصديق يروي التفاصيل

خيّمت حالة من الحزن والصدمة على مدينة بورسعيد شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة، بعد وفاة شاب عشريني خلال حفل خطوبته بينما كان يرقص مع عروسه، بسبب أزمة قلبية.
ووفق سجلات مديرية أمن بورسعيد، فقد استقبل مستشفى السلام شرقي المدينة شابًّا يُدعى سعيد خالد السعيد، وشهرته "صهيب خالد"، وقال مرافقوه إنه سقط وفقد الوعي خلال حفل خطوبته، بينما كشف الفحص الطبي عن وفاته جراء أزمة قلبية.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن فوزي أحمد، الصديق المقرب للشاب المتوفى: أن "صهيب" كان بحالة صحية جيدة جدًّا قبل حفل الخطوبة، وخلال الحفل كان سعيدًا جدًّا، وكنا نرقص حوله.. ولكن بعد دقائق قليلة من بدء الحفل سقط على الأرض.
ويضيف الصديق: كنا نعتقد في البداية أنه يمزح وضحكنا؛ لكن حينما وجدناه لا يتحرك قلقنا وحاولنا إفاقته فلم يستجب.
حملناه لخارج القاعة، وأوقفنا إحدى السيارات المارة بالشارع لنقله لأقرب مستشفى، وبالصدفة كانت تقودها طبيبة، ومن الواضح أنها اكتشفت وفاته على الفور؛ لكنها خشيت إخبارنا بالأمر نظرًا لحالة الصدمة الواضحة على وجوهنا؛ فطلبت منا نقله للمستشفى للفحص على الأجهزة الطبية المتخصصة.
أوقفنا سيارة تاكسي ونقلناه للمستشفى، وبعد الفحص أخبرنا الطبيب أن "صهيب" توفي منذ لحظة سقوطه في حفل الخطوبة، وأنه تعرض لأزمة قلبية.
"صهيب" أصغر إخوته، وله شقيقان متزوجان أكبر منه؛ بينما هو الوحيد الذي كان يقيم مع والديه ويعمل على رعايتهما، ومعروف عنه حُسن خلقه وحب الجميع له في حي الزهور ببورسعيد؛ حيث تقيم عائلته.
الأمر المثير للدهشة، حسب "سكاي نيوز عربية"، أن والدة "صهيب" رفضت حضور حفل خطوبته، وطالبته بعدم الذهاب؛ مؤكدة شعورها بأنه "سيحدث له شيء".
وينقل موقع "القاهرة 24" عن خالد السعيد، والد الشاب "صهيب"، أنه طلب من أم العريس أن تذهب لشراء عباءة لحضور الفرح، فرفضت وقالت: "مش (لن) هاحضر الفرح ده"، وظل يحاول معها حتى أذان المغرب، وهي تؤكد له لحظة خروج أبنائها من المنزل متوجهين للحفل أنهم سوف ينقص منهم واحدًا، حتى أن الأب بدأ يصاب بحالة من القلق الشديد.
ويضيف الأب: "صهيب" لم يكن ابني؛ وإنما كان صديقي وأخي وكل شيء، وكان بالنسبة لي -بعد أن زوجت شقيقيه- كل شيء، فكان يُعِد لي ولوالدته المريضة الطعام، وكان كذلك يعمل على رعايتنا، ولم يكن يتحمل أن يغضب أحدنا منه، ويأتي مسرعًا ويقبل يدي ويد أمه.. ربنا يرحمك يا ابني فراقك صعب علينا أوي وفاجعة ربنا يصبرنا عليها.
و"صهيب" حاصل على شهادة دبلوم فني صناعي، وكان يعمل خبازًا، وقد توافد الآلاف لحضور العزاء المقام له.