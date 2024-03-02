لأغرب سبب.. إطلاق النار على مصور هندي أثناء حفل ميلاد

ويبدو أن نفاد بطارية الكاميرا الذي تَبِعَه توقف التصوير أثار غضب والد الفتاة، الذي اعتدى على المصور لفظيًّا قبل أن يطلق النار عليه، بعد ذلك قام "راكيش" ورفاقه بنقل مصور الفيديو المصاب إلى مستشفى داربهانجا الطبي وتركوه عند مدخل المستشفى ولاذوا بالفرار، تاركين المصور في حالة حرجة.. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها طاقم المستشفى؛ إلا أن الشاب توفي متأثرًا بجراحه أثناء تلقيه العلاج، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.