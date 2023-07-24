نشرت فيديو بالخطأ.. عراقي يقتل ابنته عقب ظهورها على "تيك توك"

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، كانت منظمات حقوقية عراقية أكدت تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم البلاد، استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وقد زادت عن 15 ألف حالة في العام الواحد.