تكشفان الأزمة الإنسانية.. صورتان من الفضاء تُظهران غرق غزة في الظلام

وفي الصورة الأولى التي التُقطت عبر الأقمار الاصطناعية يوم 14 سبتمبر الماضي، أي قبل اندلاع الحرب بثلاثة أسابيع؛ كانت الأضواء منتشرة في قطاع غزة من بيت لاهيا وبيت حانون شمالًا إلى رفح جنوبًا، مع أن التركيز الأكبر للأضواء كان في مدينة غزة، مركز القطاع.