"إكس" تُفاجئ مستخدميها بسياسة جديدة بشأن "علامات التوثيق الزرقاء"

فاجأت منصة التدوين المصغر "إكس" (تويتر سابقاً) مستخدميها بسياسة جديدة سبق ووعد بها مالك المنصة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بشأن "علامات التوثيق الزرقاء".
وأوضح منشور لماسك عبر منصة "إكس"، أنه سيتم منح عددٍ من المستخدمين والمؤثرين اشتراكات مجانية على الموقع، وعلامة توثيق الحساب الزرقاء الشهيرة مجاناً.
وبدأ الأمر عندما فُوجئ عددٌ من المستخدمين بعودة علامات التوثيق الزرقاء إلى حساباتهم بدءاً من وقتٍ متأخرٍ من الأربعاء، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
لكن لم يدرك أحدٌ أن هذه هي سياسة "إكس" الجديدة، حتى بدأت تصل رسائل إلى هؤلاء المستخدمين في وقتٍ لاحق، بأنهم تلقوا اشتراكات مجانية؛ بوصفهم "مستخدمين مؤثرين" في الشبكة.
وذكرت "إكس" في هذه الرسائل، أنها "تحتفظ بالحق في إلغاء الاشتراك المجاني بحسب تقديرها الخاص".
وكان ماسك قد ذكر في تصريحاتٍ سابقة، أن "حسابات إكس كلها، التي يتابعها أكثر من 2500 شخص، ستستفيد في المستقبل مجاناً من الميزات التي يتيحها اشتراك بريميوم، فيما ستستفيد الحسابات التي يتابعها أكثر من 5 آلاف مستخدم من ميزات بريميوم بلس".