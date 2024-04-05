"إكس" تُفاجئ مستخدميها بسياسة جديدة بشأن "علامات التوثيق الزرقاء"

وكان ماسك قد ذكر في تصريحاتٍ سابقة، أن "حسابات إكس كلها، التي يتابعها أكثر من 2500 شخص، ستستفيد في المستقبل مجاناً من الميزات التي يتيحها اشتراك بريميوم، فيما ستستفيد الحسابات التي يتابعها أكثر من 5 آلاف مستخدم من ميزات بريميوم بلس".