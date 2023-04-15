أول مدينة أمريكية كبرى.. "مينيابوليس" تسمح برفع الأذان في جميع أوقات الصلاة

وبعد التصويت، قال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع مينيسوتا في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: إن "الدستور لا ينام ليلًا"؛ مضيفًا أن الإجراء الذي اتخذته مينيابوليس يُظهر للعالم أن "أمة تأسست على حرية الدين تفي بوعدها".