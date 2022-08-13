حاولوا إنقاذ أحدهم.. مصرع 4 أشقاء أثناء ري أرضهم في مصر

وأوضح البيان أنه بالمعاينة اتضح أن الأشقاء كانوا يقومون بري قطعة أرض زراعية ملك لهم، وسقط سلك كهرباء في مياه الري؛ ما أسفر عن مصرعهم جميعًا صعقًا بالكهرباء.