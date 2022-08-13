حاولوا إنقاذ أحدهم.. مصرع 4 أشقاء أثناء ري أرضهم في مصر

توفي أربعة أشقاء مصريين يعملون في الزراعة إثر سقوط سلك كهربائي في مياه الري خلال سقاية أرضهم؛ وذلك وفقًا لما ذكرت تقارير محلية، السبت.
وأوضحت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها الإلكتروني، أن الحادثة قد وقعت يوم الجمعة في عزبة الزقمي، محافظة الفيوم.
وسقط سلك كهرباء في مياه الري أثناء تواجد أحد الأخوة، وعندما صعقه التيار الكهربائي استغاث ببقية الأشقاء الذين هرعوا إليه بغية إنقاذه ليلقوا مصرعهم جميعًا صعقًا بالكهرباء.
وأوضحت الشرطة أن الضحايا هم: جودة راغب جويد حبلوك، وأشقاؤه الثلاثة: محمد، ورمضان، وسيد.
وأوضح البيان أنه بالمعاينة اتضح أن الأشقاء كانوا يقومون بري قطعة أرض زراعية ملك لهم، وسقط سلك كهرباء في مياه الري؛ ما أسفر عن مصرعهم جميعًا صعقًا بالكهرباء.
وحسب موقع "الحرة"، قال أحد شهود العيان ويدعى أيمن الجندي، لصحيفة "المصري اليوم": إن الأشقاء الأربعة يملكون قطعة أرض زراعية مجاورة لحظيرة مواش يمتدّ منها سلك كهرباء إلى عمود إنارة فوق الأرض الزراعية.
وتابع: "أثناء قيام أحدهم ويدعى "جودة" بري الأرض الزراعية سقط سلك الكهرباء في مياه الري؛ ما أسفر عن صعقه بالكهرباء فصرخ مستغيثًا بأشقائه لإنقاذه فهرولوا إليه.. لكن التيار الكهربائي بمياه الري صعقهم جميعًا؛ ما أسفر عن مصرعهم في الحال".