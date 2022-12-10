فيديو مرعب.. امرأة وأسد وجهاً لوجه وبينهما كلبٌ جريح

وبعد أن أدركت كراكر أنها كانت على بُعد أقدامٍ قليلة من الحيوان الخطير، أغلقت الباب المنزلق الزجاجي بسرعة، لمحاولة منع الأسد من العودة إلى الداخل، ثم اتصلت بجيرانها لتنبيههم، وبدأت في التصوير بناء على اقتراح أفراد الأسرة.