التشيك.. مسلح يقتل 10 ويصيب 30 في جامعة وسط العاصمة براغ

من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام تشيكية، أن إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرسين والطلاب بإغلاق أبواب الغرف، التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخل.