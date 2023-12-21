التشيك.. مسلح يقتل 10 ويصيب 30 في جامعة وسط العاصمة براغ

أعلنت الشرطة التشيكية، اليوم (الخميس)، أن مسلحاً قتل عدة أشخاص في مبنى جامعي في وسط براغ، قبل أن يتم القضاء عليه.
وذكر وزير الداخلية فيت راكوسان للتلفزيون التشيكي العام، أن الشرطة لم تتأكد بعد من وجود مسلح آخر"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ودعا "راكوسان" المواطنين إلى اتباع تعليمات الشرطة.
من جانبها، أوضحت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية براغ أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في إطلاق نار بجامعة في العاصمة براغ، وأصيب نحو ثلاثين آخرين، قبل أن تقتل الشرطة المسلح.
من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام تشيكية، أن إطلاق النار وقع في كلية الفنون في جامعة تشارلز، حيث صدرت تعليمات للمدرسين والطلاب بإغلاق أبواب الغرف، التي يتواجدون فيها، بينما كانت الشرطة تتدخل.