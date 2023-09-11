بعد زلزال المغرب.. الحكومة تستعين بأكثر من 1000 طبيب لمتابعة حالات المصابين

وفي تصريح الناطق الرسمي، ليل الأحد، بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، ذكر أن هذا الصندوق الاستثنائي أُعلن عنه بعد الاجتماع الحكومي، المنعقد عن بُعد على الساعة الـ5 مساءً، في سبيل "تلقي المساهمات التطوعية الخاصة والعمومية والمواطنين، لتحمُّل عمليات النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة التأهيل، ودعم المنازل المتضررة، ونفقات الأشخاص في وضعية صعبة، خاصة اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، وللتكفل بالأشخاص دون مأوى، إيواءً وتغذيةً وفيما يتعلق بكافة الاحتياجات الأساسية".