نهاية غير متوقعة.. أوروبا ألقت ملايين لقاحات "كوفيد-19" في النفايات

وبحسب ما أوردته "بولتيكو" فإن اللقاحات تم شراؤها بشكل أساسي خلال ذروة الوباء في عام 2021، لكن الأمر استمر حتى بعد أن بدأت معدلات الإصابات بالانخفاض، وفشلت محاولات تحويل الفائض إلى بلدان ثالثة؛ بسبب انخفاض الطلب والمشاكل اللوجستية.