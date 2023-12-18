نهاية غير متوقعة.. أوروبا ألقت ملايين لقاحات "كوفيد-19" في النفايات

كشفت صحيفة "بولتيكو" أن بلدان الاتحاد الأوروبي ألقت أكثر من مائتي مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بقيمة أربعة مليارات يورو في مكبات النفايات.
وقالت الصحيفة في منشور لها: "تم التخلص مما لا يقل عن 215 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 التي اشترتها دول الاتحاد الأوروبي في ذروة الوباء، مما كلّف دافعي الضرائب أربعة مليارات يورو".
وأضافت: دول الاتحاد الأوروبي حصلت بشكل عام على مليار ونصف المليار من جرعات اللقاحات، لكن انتهى الأمر بالعديد منها "في مكبات النفايات في جميع أنحاء القارة".
وبحسب ما أوردته "بولتيكو" فإن اللقاحات تم شراؤها بشكل أساسي خلال ذروة الوباء في عام 2021، لكن الأمر استمر حتى بعد أن بدأت معدلات الإصابات بالانخفاض، وفشلت محاولات تحويل الفائض إلى بلدان ثالثة؛ بسبب انخفاض الطلب والمشاكل اللوجستية.