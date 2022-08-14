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فيديو.. بوريس جونسون وزوجته يتسوقان في أحد متاجر اليونان
بعدما أمضيا إجازة في فندق خمس نجوم في سلوفينيا من 3 إلى 7 أغسطس
شوهد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون وهو يتسوق في أحد محلات السوبر ماركت في اليونان.
وتجول جونسون بصحبة زوجته كاري وعناصر من الحرس في محل تجاري بمنطقة نيا ماكري قرب العاصمة أثينا، وبادل الحاضرين رسائل الترحيب.
يذكر بحسب روسيا اليوم أن جونسون وعائلته يحافظون على علاقات خاصة مع اليونان؛ حيث يمتلك والده ستانلي منزلًا ريفيًّا في بيليون بمنطقة هورتو وسط البلاد. ومن المعروف أن جونسون محب للثقافة اليونانية ويجيد اللغة اليونانية القديمة.
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن جونسون وزوجته أمضيا أيضًا إجازة في فندق خمس نجوم في سلوفينيا من 3 إلى 7 أغسطس.