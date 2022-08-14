فيديو.. بوريس جونسون وزوجته يتسوقان في أحد متاجر اليونان

يذكر بحسب روسيا اليوم أن جونسون وعائلته يحافظون على علاقات خاصة مع اليونان؛ حيث يمتلك والده ستانلي منزلًا ريفيًّا في بيليون بمنطقة هورتو وسط البلاد. ومن المعروف أن جونسون محب للثقافة اليونانية ويجيد اللغة اليونانية القديمة.