تجاوز الحروب والقتل واعبر إلى التفاؤل.. 6 إنجازات علمية وطبية في 2023

في الولايات المتحدة، وافقت إدارة الغذاء والدواء على دواء سيغيّر حياة النساء، ويتعلق الأمر بحبوب هي الأولى من نوعها لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، الذي يؤثر فيما يصل إلى 1 من كل 5 نساء.