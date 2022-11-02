الصين.. خطة "صفر- كوفيد" تغلق أكبر مصنع لهواتف آيفون بالبلاد

وفي وقت سابق، كانت وكالة "بلومبيرغ" قد قالت نقلًا عن مصادر إن آبل تعمل مع الموردين لزيادة الإنتاج في الهند وتقليص التأخر في تصنيع أجهزة آيفون الجديدة، والتي تراوحت من ستة إلى تسعة أشهر في الإصدارات السابقة.