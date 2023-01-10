فشل إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي من الأراضي البريطانية

قالت شركة "فيرجين أوربت" إن مهمة الفضاء البريطانية التاريخية لإطلاق أول صاروخ للفضاء الخارجي من إنجلترا فشلت بسبب "خلل" منعه من الوصول إلى مداره حول الأرض، وبذلك تفشل بريطانيا بأن تكون تاسع دولة في العالم تتمكّن من وضع أقمار اصطناعية في المدار.
وأعلنت "فيرجين أوربت"، فجر الثلاثاء، أن مهمة الفضاء البريطانية التاريخية التي حاولت خلالها الشركة إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي انطلاقاً من الأراضي المملكة المتحدة باءت بالفشل بسبب "خلل" ظهر قُبيل وصول الصاروخ إلى المدار.
وفي تغريدة على تويتر، قالت شركة "فيرجين أوربت" المملوكة من الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون؛ والمتخصصة في وضع أقمار اصطناعية صغيرة في مدار الأرض، إنه "يبدو أن لدينا خللا يمنعنا من الوصول إلى المدار".