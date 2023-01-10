فشل إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي من الأراضي البريطانية

وفي تغريدة على تويتر، قالت شركة "فيرجين أوربت" المملوكة من الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون؛ والمتخصصة في وضع أقمار اصطناعية صغيرة في مدار الأرض، إنه "يبدو أن لدينا خللا يمنعنا من الوصول إلى المدار".