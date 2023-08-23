كيف تحوّل مؤسّس بورصة العملات المشفرة من ملياردير إلى رجل يعيش على الخبز والماء فقط؟
أعلن محامي مؤسّس بورصة العملات المشفرة المنهارة "إف تي إكس"، بانكمان فريد، أن موكله تحول من ملياردير إلى رجل يعيش على الخبز والماء فقط.
ويشتكي محاميه، أن سلطات السجن الموجود فيه موكله قبل عرضه على المحاكمة، رفضت تقديم نظام غذائي نباتي له، وهو ما جعله لا يعيش إلا على الخبز والماء، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
في العام الماضي، اتُهم بانكمان فريد بالاحتيال بعد فشل بورصة العملات المشفرة التي أسّسها، ودفع مَن كان يلقب بـ"ملك العملات المشفرة" ببراءته من 7 تهم جنائية واردة خلال جلسة بالمحكمة في نيويورك أمس الثلاثاء.
وقال مارك كوهين، محامي الملياردير السابق، إن نقص الغذاء الكافي في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين يعيق قدرة موكله على الاستعداد لمحاكمته، التي من المقرر أن تبدأ في أكتوبر.
وقال كوهين أيضاً، إن بانكمان فريد لم يُزود بعقار أديرال، وهو اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، وأن إمداداته من دواء إمسام لعلاج الاكتئاب كانت منخفضة.
وقالت القاضية سارة نتبورن إنها ستطلب من مكتب السجون التابع لوزارة العدل الأمريكية، الذي يدير السجن، معالجة المشكلات المتعلقة بأدوية بانكمان فريد.
وتابعت بقولها إنها كانت "واثقة إلى حد معقول" من أن المنشأة تقدم طعامًا نباتيًا، لكنها لم تكن متأكدة مما إذا كان الطعام النباتي متاحًا أم لا.
وقال مكتب السجون، في بيان، إن النزلاء حصلوا على الرعاية الصحية "المناسبة" والأدوية والوجبات الساخنة.
واعترف بانكمان فرايد بأن شركة FTX لم تكن لديها إدارة كافية للمخاطر، لكنه نفى سرقة الأموال.
كانت FTX في يوم من الأيام ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم وتبلغ قيمتها 32 مليار دولار (25 مليار جنيه إسترليني).
وتقدمت بطلب الحماية من الإفلاس في 11 نوفمبر، مما أدى إلى حدوث صدمة في سوق العملات المشفرة.