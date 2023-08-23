كيف تحوّل مؤسّس بورصة العملات المشفرة من ملياردير إلى رجل يعيش على الخبز والماء فقط؟

ويشتكي محاميه، أن سلطات السجن الموجود فيه موكله قبل عرضه على المحاكمة، رفضت تقديم نظام غذائي نباتي له، وهو ما جعله لا يعيش إلا على الخبز والماء، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".