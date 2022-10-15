دافعت عن شرفها حتى الموت.. مقتل موظفة داخل مقر عملها بمصر

هشم رأسها

ليتبيّن لاحقًا من خلال التحرّيات أن المتهم هشّم رأس الضحية، التي تدعى فاطمة "32 سنة"، وسدّد لها عدة طعنات بأنحاء جسدها وفرّ هاربًا، بعد أن قاومته ودافعت عن شرفها ونفسها وهو يحاول التعدّي عليها.