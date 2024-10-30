بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي عن 82 عامًا

وعلى صعيد المسلسلات التلفزيونية، شارك في أعمال هامة منها: "القضبان" و"إني خائفة" و"الرجل الذي أحبه" و"دموع في عيون وقحة" و"حياة الجوهري" و"القلب يخطئ أحيانًا".