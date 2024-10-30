بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي عن 82 عامًا

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية "أ. ش. أ"، أن الممثل مصطفى فهمي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بعد صراع قصير مع المرض عن عمر ناهز 82 عامًا.
وأضافت أن أسرة الفنان الراحل -وهو شقيق الممثل الشهير حسين فهمي- ستحدد خلال الساعات القادمة ميعاد صلاة الجنازة وميعاد تلقي العزاء.
وخضع "فهمي" لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني بالمخ، في أغسطس الماضي، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية، قبل أن يخرج بعدها بأيام لاستكمال العلاج في منزله.
ولد مصطفى فهمي، في السابع من أغسطس عام 1942 لأسرة أرستقراطية، قبل دراسة التصوير في معهد السينما والمشاركة كمساعد مصور في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974.
وشارك مصطفى فهمي في بطولة العديد من الأعمال السينمائية منها: "أين عقلي" و"وجهًا لوجه" و"لمن تشرق الشمس" و"الحب في غرفة الإنعاش" و"موعد مع القدر".
وعلى صعيد المسلسلات التلفزيونية، شارك في أعمال هامة منها: "القضبان" و"إني خائفة" و"الرجل الذي أحبه" و"دموع في عيون وقحة" و"حياة الجوهري" و"القلب يخطئ أحيانًا".
وبوفاته، تكون مصر قد خسرت خلال يوم تقريبًا اثنين من نجوم السينما، حيث كان قد أعلن صباح الثلاثاء عن وفاة الفنان حسن يوسف.