تراجع قياسي في الولادات.. مستشفيات في الصين تغلق أقسام الولادة وتحذير من الأسوأ

وذكر مستشفى الشعب الخامس بمدينة قوانتشو في جيانغشي على حسابه الرسمي على تطبيق وي تشات، أنه علّق خدمات قسم التوليد اعتباراً من 11 مارس، وأعلن مستشفى جيانغشان للطب التقليدي في تشجيانغ على صفحته على وي تشات، أن خدمات قسم التوليد توقفت اعتباراً من الأول من فبراير.