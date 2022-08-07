خبيرة تغذية تحذّر من تناول الآيس كريم في الأجواء الحارة

كما لا ينصح بتناول الأطعمة والمشروبات الباردة للأشخاص الذين يعانون مشكلات في المرارة بما فيها وجود الحصى في كيس الصفراء، كما أن تناول هذه الأطعمة والمشروبات بانتظام عند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي يمكن أن يسبّب الانتفاخ واضطراب البراز.