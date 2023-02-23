الزلزال الكبير.. عدد الوفيات يتجاوز 50 ألف قتيل في تركيا وسوريا

أعلن وزير الداخلية التركي، أن عدد وفيات الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد وشمال سوريا، وصل إلى 43.556؛ فيما استقرت آخر الأرقام حول عدد الضحايا في سوريا على 6.747، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 50.303 قتلى في البلدين.