حول العالم في صورة: في غزة.. إلى أين أذهب وقد سلبوني منزلي؟!

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد سيدة فلسطينية تجلس على أنقاض منزلها لا تملك لنفسها حيلة بعد أن أتى القصف الإسرائيلي المميت على قطاع غزة على مسكنها الوحيد، ولم يترك منه إلا الأنقاض والركام.
وكان العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أيام، قد أسفر عن تدمير كلي وجزئي لنحو 14 منزلاً، فيما أوقع 33 شهيداً من بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وارتفاع عدد الجرحى إلى 147 جريحاً، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
كما اغتالت إسرائيل 6 قادة عسكريين في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، قائلة إنها تسعى لقتل أكبر عدد ممكن من قادة الصف الأول لحركة الجهاد الإسلامي.
بينما ذكر الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 800 صاروخاً أطلقت من غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بعضها عرفت طريقها نحو القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل شخص، وجرح اثنين.