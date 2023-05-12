حول العالم في صورة: في غزة.. إلى أين أذهب وقد سلبوني منزلي؟!

وكان العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أيام، قد أسفر عن تدمير كلي وجزئي لنحو 14 منزلاً، فيما أوقع 33 شهيداً من بينهم 6 أطفال و3 سيدات، وارتفاع عدد الجرحى إلى 147 جريحاً، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.