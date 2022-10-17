فيديو مرعب.. العثور على حيات ضخمة في أماكن لا نتخيلها

كشفت لقطات فيديو مرعبة من الهند، عن تواجد حيات أصلة ضخمة في أماكن لا نتخيلها؛ وذلك حسب موظف خدمة الغابات الهندي سوسانتا ناندا.
وفي الفيديو الأول الذي بثه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهر أصلة سوداء ضخمة وهي تصعد سلم أحد المنازل، متسلقة جدار الدرابزين الحجري، ويعلق "ناندا"، قائلًا: "عندما تصعد إلى الطابق العلوي بالمنزل، أحيانًا لا تحتاج السلم".
أما الفيديو الثاني، فقد جاء من مدينة رايباريلي بولاية أوتار براديش وسط الهند، وفيه يظهر رجال الإنقاذ وهم يسحبون حية ضخمة التفت على محرك حافلة مدرسية، ويقول "ناندا": هذا أكثر الطلاب مقاومة وشراسة، لقد عُثر عليه في المحرك، ولا يريد مغادرة الحافلة.