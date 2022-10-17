فيديو مرعب.. العثور على حيات ضخمة في أماكن لا نتخيلها

وفي الفيديو الأول الذي بثه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهر أصلة سوداء ضخمة وهي تصعد سلم أحد المنازل، متسلقة جدار الدرابزين الحجري، ويعلق "ناندا"، قائلًا: "عندما تصعد إلى الطابق العلوي بالمنزل، أحيانًا لا تحتاج السلم".