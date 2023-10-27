لقيت تفاعلاً.. شاهد مكالمة مصورة لمراسل الجزيرة وزوجته الشهيدة في القصف الإسرائيلي على غزة

ويرجع توقيت المكالمة إلى مايو الماضي، حينما شنت قوات الاحتلال غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد نحو 13 فلسطينيًّا، من بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن عشرات الجرحى، فيما عرف بعملية "السهم والدرع".