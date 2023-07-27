فيديو مرعب.. شاهد ما فعله شاب أردني بخطيبته السابقة في مول تجاري

وأوضحت القناة أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادثة، ونقلت الفتاة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، دون شرح لحالتها الصحية، فيما لفتت إلى أن الأجهزة الأمنية تواجدت في المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.