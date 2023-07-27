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فيديو مرعب.. شاهد ما فعله شاب أردني بخطيبته السابقة في مول تجاري
أفادت قناة "رؤيا" الإخبارية بأن شابًا أطلق النار على فتاة في أحد المولات التجارية جنوب مدينة إربد في الأردن، مما أدى إلى إصابتها، فيما تمكّن الأمن من القبض على الفاعل، حسب موقع "روسيا اليوم".
وأوضحت القناة أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادثة، ونقلت الفتاة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، دون شرح لحالتها الصحية، فيما لفتت إلى أن الأجهزة الأمنية تواجدت في المكان للوقوف على ملابسات الواقعة.
وحسب موقع "الحرة"، فقد أعلنت مديرية الأمن العام لاحقًا في منشور على إنستغرام، القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم.
الناطق الإعلامي للمديرية قال في بيان، إنه "جرى على الفور تحديد هوية مطلق النار، الذي تبين أنه خطيب الفتاة السابق"، والقت الشرطة القبض عليه وباشرت السلطات التحقيق معه.