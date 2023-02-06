ماذا تفعل عند وقوع زلزال أو هزة أرضية؟.. مفوضية الأمم المتحدة تنصح

وتسبّب زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب مدينة كهرمان مرعش جنوبي تركيا، الإثنين، في مقتل 53 شخصاً على الأقل في حصيلة أولية، كما سجّلت سوريا مقتل 42 وإصابة أكثر من 200 في حلب وحماه واللاذقية من جراء الزلزال.