الذكاء الاصطناعي يرسم خرائط "باطن الأرض".. تقنية توفر مليارات الدولارات

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إكسوديغو"، غيريمي سوارد، البالغ من العمر 32 عامًا: إن "هناك مشروعات ضخمة تستغرق ما بين 20 إلى 30 عامًا، وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات، قيد التنفيذ في كل جزء من العالم؛ لكنها تعاني جراء التأخير والميزانيات".