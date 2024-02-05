بسبب تفشي حمى الضنك.. إعلان حالة طوارئ صحية في مدينة برازيلية

يذكر أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية تنتقل إلى البشر عن طريق لدغة البعوض المصاب، وهي أكثر شيوعاً في المناخات الاستوائية. الأمطار المتكررة ودرجات الحرارة المرتفعة، التي تسرع من فقس بيض البعوض وتطور اليرقات، تجعل مدينة ريو المشهورة بالحرارة عرضة لتفشي حمى الضنك.