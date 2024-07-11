"بلومبيرغ": 100 طائرة تاكسي طائر في طريقها إلى السعودية

وحسب موقع "الحرة"، من المرجح أن تعلن الشركة الناشئة عن طلب السعودية في حدثٍ سيُعقد في مقرها الرئيسي بالقرب من ميونيخ في وقت لاحق من هذا الشهر؛ وفقًا لشخص مطلع على الأمر لم يكن مخولًا بالتعليق قبل الإعلان.