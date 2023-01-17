الكويت.. أزمة عمالة منزلية على الأبواب لهذا السبب

مقدمات أزمة فبراير

ويفسر تقرير "الرأي" ظروف الأزمة؛ حيث فتحت الكويت باب الاستقدام للعمالة المنزلية في شهر فبراير 2021 بعد انقضاء أصعب فترات جائحة "كورونا"؛ مما يعني أن العقود التي سرت منذ ذلك الحين، لمدة سنتين؛ ستبدأ في الانتهاء اعتبارًا من فبراير المقبل، وسط مؤشرات بوادر أزمة جديدة، مرتبطة بشكل أساسي بالعمالة الفلبينية؛ كونها الأكثر عددًا؛ حيث تُشكّل نحو 50% من مجموع العمالة المنزلية النسائية والأكثر طلبًا "نحو 184 ألفًا من أصل 377 ألفًا".