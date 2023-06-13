بعد إعلان مصرعهم.. أين كان البريطانيون الـ 3 عند اشتعال النار بمركب البحر الأحمر؟

ونقل موقع "العربية. نت" عن مصادر، لم يكشف عنها، أن المفقودين الثلاثة، وهم: سيدة تُدعى "كريستين كونين" ورجلان هما "ستيفن هيل"، و"بول دارلينج"، كانوا داخل غرفهم على متن المركب لحظة اشتعال الحريق، فخرج أحدهم من الغرفة محاولاً النجاة، ثم عاد مرة أخرى إلى الداخل، لكنه لم يخرج هذه المرة.