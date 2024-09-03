"إدخار" أم "بخل"؟.. يابانية عاشت بـ1،4 دولار يومياً للطعام فاشترت 3 منازل

"لا تشتري أبداً أي شيء ليس عليه تخفيض!" كان هذا هو شعار ساكي تاموغامي لمدة 15 عاماً، وتقول إنه ساعدها على توفير ما يكفي من المال لشراء ثلاثة منازل، وهو هدف وضعته لنفسها عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها فقط. أول شيء قامت به هو التوقف عن شراء الملابس الجديدة، وبدلاً من ذلك كانت تقبل الملابس المستعملة من العائلة والأصدقاء وتهتم بشكل أفضل بالملابس التي كانت لديها. ثم بدأت في تقليل نفقات الطعام، معتمدة بشكل رئيسي على أطباق رخيصة مثل النودلز، التوست، والفجل.