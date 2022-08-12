حول العالم في صورة: صغيرات أفغانستان يتحدين حظر التعليم بالقرآن

وفي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" اجتمعت الصغيرات في مسجد النور في العاصمة الأفغانية كابول لحفظ القرآن الكريم، وتدبُّر معانيه، متحديات قرار حظرهن، وحتى لا يفوتهن قطار التعليم باكرًا، ويتخلفن عن الركب.