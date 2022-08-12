حول العالم في صورة: صغيرات أفغانستان يتحدين حظر التعليم بالقرآن

في ظل منع دراسة الفتيات كان لهؤلاء الصغيرات الأفغانيات رأي آخر؛ فقد قررن الالتحاق بالمساجد لتعلُّم القرآن؛ فالتعليم حق مكتسب من حقوقهن، لا يُمنح ولا يُمنع من كائن كان.
وفي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" اجتمعت الصغيرات في مسجد النور في العاصمة الأفغانية كابول لحفظ القرآن الكريم، وتدبُّر معانيه، متحديات قرار حظرهن، وحتى لا يفوتهن قطار التعليم باكرًا، ويتخلفن عن الركب.
ويقول مدير مسجد النور، مولوي بخت الله، في تصريحات إعلامية: إن عدد الفتيات اللاتي يأتين إلى المسجد لتعلُّم القرآن قد تضاعف بعد قرار إغلاق المدارس الحكومية.
وتعاني الفتيات في أفغانستان قرار حظر أو إيقاف التعليم للفتيات؛ فقد مرَّ عام منذ أن وطئت أقدامهن فصلاً دراسيًّا، ويبقى المستقبل غامضًا حيال عودتهن لمقاعد الدراسة مجددًا.
وكانت حركة طالبان الحاكمة قد أغلقت مدارس الفتيات فور وصولها إلى الحكم قبل نحو عام من الآن، ومنذ ذلك الوقت فشلت "طالبان" في الوفاء بوعودها بإعادة فتح المدارس، فيما يواجه جيل كامل من الفتيات والشابات المجهول والتجهيل!