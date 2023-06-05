الطيار كان فاقدًا للوعي.. بالفيديو: تفاصيل جديدة عن مطاردة طائرة أرعبت أمريكا

وحسب تقرير على موقع "الحرة"، قال مسؤولون أمريكيون، الأحد: إن طيار طائرة سيسنا المدنية التي تَحطمت في ولاية فيرجينيا، لم يكن يستجيب لنداءات الطيارين العسكريين الذين اقتربوا من طائرته، وأضافوا أن تحطم الطائرة المدنية لم يكن بفعل التدخل العسكري.