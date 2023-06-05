الطيار كان فاقدًا للوعي.. بالفيديو: تفاصيل جديدة عن مطاردة طائرة أرعبت أمريكا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، تفاصيل جديدة عن لحظات الرعب التي عاشتها العاصمة واشنطن، بعد ظهر أمس الأحد، حين قامت مقاتلات F16 بمطاردة طائرة سيسنا صغيرة كانت تُقِل أسرة رجل أعمال، وحلّقت في منطقة محظورة.
الطيار لم يكن يستجيب
وحسب تقرير على موقع "الحرة"، قال مسؤولون أمريكيون، الأحد: إن طيار طائرة سيسنا المدنية التي تَحطمت في ولاية فيرجينيا، لم يكن يستجيب لنداءات الطيارين العسكريين الذين اقتربوا من طائرته، وأضافوا أن تحطم الطائرة المدنية لم يكن بفعل التدخل العسكري.
الطيار أغمي عليه
ونقل مراسل قناة "الحرة" عن مسؤول أمريكي، أن طياري الحرس الوطني رأوا قائد الطائرة الصغيرة غير المستجيبة لنداءاتهم، وقد أغمي عليه، قبل تحطم طائرته في فرجينيا.
ونفى المسؤول تدخّل الطيارين العسكريين لإسقاط الطائرة.
سماع دوي انفجار في العاصمة واشنطن
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، في بيان إن مقاتلات من طراز F16، بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية، تَدَخّلت لملاحقة طائرة مدنية من طراز سيسنا فوق واشنطن العاصمة وشمال فيرجينيا بعد ظهر الأحد.
وأضاف بيان البنتاغون أنه سمح للمقاتلة بخرق جدار الصوت؛ مما أدى لسماع دوي انفجار في أرجاء العاصمة وضواحيها.
حاولنا لفت انتباه الطيار دون جدوى
وأشار البيان إلى أن المقاتلة حاولت لفت انتباه الطيار عبر استخدام القنابل المضيئة "مع مراعاة أعلى درجات السلامة"؛ ولكن دون جدوى.
وأكد البيان أنه "تم اعتراض الطائرة المدنية عند الثالثة والثلث، ولم يستجب الطيار لمحاولات التواصل معه، حتى تحطمت الطائرة فوق غابة جورج واشنطن".
الرئيس بايدن كان في قاعدة عسكرية بميريلاند
ونقل مراسل "الحرة" عن مسؤولين قولهم إن الرئيس بايدن كان متواجدًا، وقت الحادث، في قاعدة عسكرية بولاية ميريلاند، ونفوا أن يكون للحادثة أي علاقة بمكان تواجده.
انفجار صوتي ورعب
وأحدثت المقاتلات النفاثة انفجارًا صوتيًّا فوق العاصمة الأمريكية؛ مما تسبب في ذعر بين الناس في منطقة العاصمة.
وقال مصدر منفصل مطلع على الأمر لوكالة "رويترز": يُعتقد أن الطائرة سيسنا تعمل بنظام الطيار الآلي ولم تستجب للسلطات.
أربعة أشخاص على متن الطائرة
وكان أربعة أشخاص على متن الطائرة سيسنا؛ حسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصدر لم تذكر اسمه.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إن الطائرة سيسنا أقلعت من مطار إليزابيث تاون المحلي في إليزابيث تاون بولاية تينيسي، وكانت متجهة إلى مطار لونغ آيلاند ماك آرثر في نيويورك، على بُعد حوالى 50 ميلًا شرقي مانهاتن.
ووفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية Flight Aware، بدا أن الطائرة وصلت إلى منطقة نيويورك وانعطفت بزاوية 180 درجة تقريبًا، مع انتهاء الرحلة في فرجينيا.
نشر طائرات الحرس الوطني الجوي
وتم نشر طائرات الحرس الوطني الجوي من طراز F-16 من قاعدة أندروز المشتركة، حسب ما ذكرته ABC News، نقلًا عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه.
وتسبب الانفجار الصوتي في ذعر بين العديد من الأشخاص في منطقة واشنطن الذين لجأوا إلى تويتر للإبلاغ عن سماع ضوضاء عالية هزت الأرض والجدران. وقال العديد من السكان إنهم سمعوا الضوضاء في أماكن بعيدة مثل شمال فرجينيا وماريلاند.
هم عائلتي
وحسب "العربية نت"، ففي مقابلة قصيرة أجرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال صاحب الشركة المالكة للطائرة، رجل الأعمال جون رامبل من فلوريدا: إن الطيار كان فاقدًا للوعي لسبب غير معروف، وأن من كانوا على متن الطائرة التي دبت الرعب في أكبر دولة في العالم، "هم عائلتي بأكملها" (أي ابنته الوحيدة وحفيده منها ومربيته)، وكلهم تم العثور عليهم قتلى مع الطيار.