الموت حزنًا في مصر.. مات الشقيق الأكبر وقبل مرور ساعة لَحِقَه الأصغر

شَيّع المئات من أهالي قرية الحامولي والقرى المجاورة لها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، جنازة شقيقين من أبناء القرية المقيمين بمحافظة القاهرة، شاء الله أن يتوفيا في نفس الساعة؛ حيث توفي الشقيق الأكبر، وقبل مرور ساعة على وفاته لَفَظ شقيقه أنفاسه الأخيرة.
ونقل موقع صحيفة "اليوم السابع" عن محمود محجوب الجارحي أحد أهالي القرية: أنهم فوجئوا بنبأ الشقيقين عبدالسميع عبدالمجيد المهرة (35 سنة)، ورمضان عبدالمجيد المهرة (32 سنة) المقيمين بمحافظة القاهرة.
وحسب "الجارحي"، تَبَين أن الشقيق الأكبر "عبدالسميع"، كان قد أجرى منذ فترة عملية مفاجئة لتركيب دعامة بالقلب، وبعدها عاش شقيقه الأصغر "رمضان" حالة من الحزن لمرض شقيقه المفاجئ، ومساء الجمعة توفي الشقيق الأكبر وقبل مرور أكثر من ساعة لَحِقه الآخر، وتم نقل جثمانيهما إلى مسقط رأسيهما بقرية الحامولي وشَيّع المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة جنازتهما أمس السبت وسط حالة من الحزن على الفقيدين.