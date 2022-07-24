الموت حزنًا في مصر.. مات الشقيق الأكبر وقبل مرور ساعة لَحِقَه الأصغر

وحسب "الجارحي"، تَبَين أن الشقيق الأكبر "عبدالسميع"، كان قد أجرى منذ فترة عملية مفاجئة لتركيب دعامة بالقلب، وبعدها عاش شقيقه الأصغر "رمضان" حالة من الحزن لمرض شقيقه المفاجئ، ومساء الجمعة توفي الشقيق الأكبر وقبل مرور أكثر من ساعة لَحِقه الآخر، وتم نقل جثمانيهما إلى مسقط رأسيهما بقرية الحامولي وشَيّع المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة جنازتهما أمس السبت وسط حالة من الحزن على الفقيدين.