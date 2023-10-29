فيديو مأساوي.. لماذا عرض هذا الأب بيع ابنه في أحد شوارع الهند؟

وتضيف الصحيفة، أن المارة تجمعوا حول الرجل وأسرته، وسألته امرأة: كيف تبيع فلذة كبدك؟ فردّ "كومار" قائلًا: إنه كان يملك عربة "توك توك" لتوصيل الركاب بالأجر، وقد اقترض بعض المال من أحد مقرضي المال ذوي النفوذ؛ وذلك من أجل شراء عقار، وقد وضع المال في البنك حتى يسدد باقي أقساط العقار، لكنه تعثر في السداد وقام البنك بالتحفظ على العقار والأموال، وضغط عليه المقرض لاستعادة المال والفوائد، وفي النهاية أخذ منه التوك توك رهنًا حتى سداد المال.