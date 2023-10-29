فيديو مأساوي.. لماذا عرض هذا الأب بيع ابنه في أحد شوارع الهند؟
كشف فيديو مأساوي عن مشهد حزين لأب هندي، جلس مع أفراد أسرته على رصيف بأحد شوارع الهند، وفي رقبته لوحة يعلن فيها عن عرض ابنه الصغير للبيع.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الاثنين: إن رجلًا يدعى راجي كومار، جلس مع زوجته وطفليه على الرصيف بجوار محطة للحافلات بأحد شوارع مدينة عليغرة، بولاية أوتار براديش، وقد وضع في رقبته لوحة كتب عليها أنه يعرض طفله الصغير للبيع مقابل 6 أو 8 آلاف روبية؛ وذلك من أجل سداد ديونه، وتعليم طفلته وتزويجها.
وتضيف الصحيفة، أن المارة تجمعوا حول الرجل وأسرته، وسألته امرأة: كيف تبيع فلذة كبدك؟ فردّ "كومار" قائلًا: إنه كان يملك عربة "توك توك" لتوصيل الركاب بالأجر، وقد اقترض بعض المال من أحد مقرضي المال ذوي النفوذ؛ وذلك من أجل شراء عقار، وقد وضع المال في البنك حتى يسدد باقي أقساط العقار، لكنه تعثر في السداد وقام البنك بالتحفظ على العقار والأموال، وضغط عليه المقرض لاستعادة المال والفوائد، وفي النهاية أخذ منه التوك توك رهنًا حتى سداد المال.
ولم يعد لديه مصدر رزق، وتراكمت عليه الديون، ولم يجد أمامه إلا أن يلجأ لبيع ابنه لسداد ما عليه من الديون.
وحسب الصحيفة، فقد قام بعض المارة بإبلاغ الشرطة، التي حضرت على الفور، وألقت القبض على "كومار" ووجهت إليه تهمة الاتجار بالبشر.