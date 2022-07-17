بالفيديو.. "ناسا" ترصد انفجاراً ضخماً يشكل "وادياً من النار" على الشمس

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن انفجاراً شمسياً ضخماً أدى إلى تشكّل ما وصفته بـ"واد من النار" على سطح الشمس، مما أثار مخاوف من إمكانية انبعاث عاصفة من التوهجات نحو الأرض.