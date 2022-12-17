توقعات بتسجيل الصين أكثر من مليون حالة وفاة كورونا خلال عام 2023

توقّع معهد القياسات الصحية والتقييم، ومقره الولايات المتحدة، ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى أكثر من مليون شخص خلال عام 2023.
وذكر المعهد أن عدد الإصابات سيصل إلى ذروته في إبريل المقبل، وستصل الوفيات إلى 322 ألفاً؛ عازيا ذلك إلى رفع السلطات الصينية المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19.
أفادت توقعات جديدة من معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة، بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 قد يؤدي إلى انفجارٍ في عدد الحالات ووفاة أكثر من مليون شخص خلال العام المقبل.
ووفقاً للتوقعات، فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول أبريل، وستصل الوفيات إلى 322 ألفاً.
وقال كريستوفر موراي؛ مدير المعهد، إن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أُصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت.
ولم تسجل لجنة الصحة الوطنية في الصين أيّ وفيات رسمية بكوفيد-19 منذ رفع القيود، وكان قد تم الإعلان عن آخر وفيات رسمية في ديسمبر 2022.