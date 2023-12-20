اقتربَ من المرأة ثم أطلقَ صرخة.. شاهد "السر الغريب " للأيل الذي يوقف السيارات على الطريق

وما إن مسحت المرأة على وجه الحيوان، حتى أدار رأسه نحو الغابة وأطلق صرخة، ولم يَبدُ على الحيوان أنه يريد مغادرة المكان بجوار المرأة، وقد بدا للمرأة أن هذا الحيوان في مأزق أو يعاني من مشكلة ما.