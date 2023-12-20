اقتربَ من المرأة ثم أطلقَ صرخة.. شاهد "السر الغريب " للأيل الذي يوقف السيارات على الطريق

يسرع هذا الأيل نحو السيارات المارة على أحد الطرق السريعة التي تخترق منطقة غابات طبيعية؛ لكنه لا يهاجم السيارات، إنه فقط يهز رأسه متوجهًا نحو الأشخاص في تلك السيارات، لكن الناس لم يفهموا ماذا يريد!
وحسب فيديو تم نشره على صفحة "فيرال اكس فيديوز"، أصاب الذعر بعض قادة السيارات من الحيوان الضخم، فأسرعوا هاربين بسيارتهم من المكان.
ولكن حدث بعدها أن اقترب الحيوان من نافذة سيارة تطل منها امرأة، كان القلق يبدو في عيني الحيوان، وشعرت المرأة أن الحيوان يريد أن يقترب من البشر، يبدو أن لديه شيئًا ما يقلقه ويخيفه.
وما إن مسحت المرأة على وجه الحيوان، حتى أدار رأسه نحو الغابة وأطلق صرخة، ولم يَبدُ على الحيوان أنه يريد مغادرة المكان بجوار المرأة، وقد بدا للمرأة أن هذا الحيوان في مأزق أو يعاني من مشكلة ما.
وهنا نزل ركاب السيارة ليكتشفوا سر هذا الحيوان على الطريق، وعلى الفور قادهم الأيل إلى بركة من الوحل، غاص فيها ثلاثة أيائل، وفهم الرجال والنساء أن الحيوان يطلب المساعدة لإنقاذ الأيائل، كم كان هذا الحيوان ذكيًّا ليطلب المساعدة من البشر.
وعلى الفور، جلب الرجال الحبال، ووضعوها حول قرون أول الحيوانات، كان الحيوان مغطى تمامًا بالطين، وعلى وشك الموت في الوحل، وبالفعل تعاون الرجال والنساء، حتى قاموا بسحبه من الطين؛ بينما كانت بقية الأيائل تنتظر دورها للإنقاذ في صبر.
وبعدها تمكنوا من سحب بقية الحيوانات رغم ضخامة أجسادها، كما قاموا بسكب الماء على وجوه الحيوانات وأجسادها.
وبعد إنقاذها، لم تغادر الأيائل مكانها؛ بل بقيت بجوار البشر تنظر إلى وجوه هؤلاء الناس الذين أنقذوها، كأنما تريد أن تتذكر هذه الوجوه، وفي النهاية أطلقت الأيائل صرخة عالية كأنما تقدم الشكر لمنقذيها.
ولم تشر الصفحة إلى المكان الذي حدثت فيه الواقعة، أو متى حدثت.