كوكاكولا تسحب 28 مليون زجاجة في النمسا.. مخاوف من شظايا معدنية تهدد سلامة المستهلكين

أعلنت شركة كوكاكولا، عن سحب ملايين زجاجات البلاستيك في النمسا؛ في أكبر خطوة من نوعها منذ 25 عامًا، تشمل علامات مثل كوكاكولا، وسبرايت، وفانتا، وميزو ميكس؛ بسبب مخاوف من احتمال احتواء بعض الزجاجات على شظايا معدنية تهدد سلامة المستهلكين.