منظار للقولون ينتهي بمفاجأة محيرة.. شاهد ما عثر عليه الأطباء في أمعاء رجل أمريكي

وكان الرجل قد حضر لإجراء فحص روتيني لسرطان القولون في وقت سابق من هذا العام. وأجرى الأطباء في مستشفى ميسوري منظار القولون، وهو إجراء يتم فيه إدخال كاميرا في الأمعاء للتحقق من وجود أي تشوهات أو خلايا ورم أو تقرحات.