الشرطة البريطانية تحذر الراغبين في أداء حج هذا العام من المحتالين

وأشارت الشرطة إلى أنه من المهم الحذر من العروض المغرية في هذا الشأن ببريطانيا، والتي تروّج لها بعض الشركات والأفراد غير المشروعين، والتي تتعلق بالسفر والإقامة والخدمات الأخرى المتعلقة بالحج، مشددةً على ضرورة التحقق من صحة تلك العروض وعدم الوثوق بها دون التأكد من صحتها.