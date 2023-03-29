الشرطة البريطانية تحذر الراغبين في أداء حج هذا العام من المحتالين

دعت الشرطة البريطانية المسلمين الراغبين في أداء حج هذا العام، للحذر من بعض الأشخاص وشركات الحج الوهمية في بريطانيا.
وأشارت الشرطة إلى أنه من المهم الحذر من العروض المغرية في هذا الشأن ببريطانيا، والتي تروّج لها بعض الشركات والأفراد غير المشروعين، والتي تتعلق بالسفر والإقامة والخدمات الأخرى المتعلقة بالحج، مشددةً على ضرورة التحقق من صحة تلك العروض وعدم الوثوق بها دون التأكد من صحتها.
وأكدت الشرطة أن بعض المحتالين يستغلون هذه المناسبة الدينية للاحتيال والحصول على الأموال بطرق غير مشروعة، مطالبةً المسلمين البريطانيين بضرورة الإبلاغ عن أي أفراد أو شركات داخل بريطانيا تقوم بالاحتيال عليهم.
يُذكر أن الشرطة البريطانية تُصدر كل عام تحذيراً مماثلاً بعد أن تلقّت في سنوات ماضية العديد من الشكاوى من قبل محتالين في لندن وغيرها من المدن الكبرى يقومون بالاحتيال على المسلمين الراغبين في السفر لأداء الحج.