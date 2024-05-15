اصطدام طائرة ترامب بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا

كان ترامب قد عقد تجمعًا حاشدًا في وايلد وود بولاية نيوجيرسي السبت، ووقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالى الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.