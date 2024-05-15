اصطدام طائرة ترامب بطائرة خاصة في مطار بفلوريدا

قال مصدر مطلع إن جناح طائرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي من طراز بوينغ 757، اصطدم بطائرة خاصة في أثناء تحركها بمطار وست بالم بيتش الدولي في فلوريدا الأحد.
وحسب وكالة "رويترز"، قالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إن الطائرة بوينغ 757 ذات الملكية الخاصة، اصطدمت بطائرة خاصة متوقفة وغير مأهولة. ولم يحدد بيان الإدارة ما إذا كانت الطائرة مملوكة لترامب.
وأضافت إدارة الطيران أن الحادث وقع في منطقة بالمطار لا توجه فيها الإدارة الطائرات؛ مضيفة أنها تحقق في الأمر.
ولم تردّ حملة ترامب بعدُ على طلب التعليق.
كان ترامب قد عقد تجمعًا حاشدًا في وايلد وود بولاية نيوجيرسي السبت، ووقع الحادث بعد أن هبطت الطائرة في مطار وست بالم بيتش في حوالى الساعة 1:20 صباح يوم الأحد.