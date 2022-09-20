"العالم في خطر كبير".. "الأمم المتحدة" محذرة الكبار: لا تزيين للكلمات!

حذّر أمين عام الأمم المتحدة، من أن العالم في خطر كبير، وحث القادة المجتمعين شخصياً، لأول مرة منذ 3 سنوات، في الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تسوية النزاعات ومعالجة قضايا المناخ وتفاقم الفقر وعدم المساواة، والانقسامات بين القوى الكبرى، خاصة منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا.