"ديون بقيمة نصف مليار دولار".. دعوى جديدة تلاحق تويتر

رفع عدد من الموظفين الذين تم تسريحهم بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر، دعوى قضائية ضد الشركة، الأربعاء، بزعم رفضها دفع ما لا يقل عن 500 مليون دولار من تعويضات نهاية الخدمة.